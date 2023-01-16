2023/01/16 | 14:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N37tPo1NL4g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهي توقعاتكم لمبارة المنتخب العراقي مع المنتخب القطري اليوم ؟ | #مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماهي توقعاتكم لمبارة المنتخب العراقي مع المنتخب القطري اليوم ؟ | #مواقف.. 07700833388 - 07510198188) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).