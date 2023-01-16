القبض على ستة متهمين بالاتجار بالبشر في كربلاء المقدسة

2023/01/16 | 15:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات لبيع طفلين بعلم ذويهما (الاب والام) مقابل مبالغ مالية تصل الى 100 مليون دينار.

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