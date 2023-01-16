(بغداد اليوم) تنشر الوجبة الرابعة من الدرجات الوظيفية المستحدثة

2023/01/16 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إنجاز إجراءات استحداث 1284 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل وزير المالية طيف سامي محمد، انجزت دائرة الموازنة في وزارةالمالية اليوم اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت المتعاقدين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، والبالغة 1284 درجة".

وأضافت، أن "الوجبة الرابعة موزعة كالآتي :ـ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة نبنوى (23 )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة الموصل (343)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة المستنصرية (222)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة سامراء (116)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة سومر (307)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة تكريت (192)

محافظة البصرة/ هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (81)".

وأشارت الى أن "اجراءات الإستحداث تأتي استنادا الى احكام المادة (45 / خامساً) من قانون الإدارة المالية العامة رقم 6 لسنة 2019 و يتم تضمين فرق المبالغ ضمن موازنة العام 2023".

وتابعت الوزارة أنه "سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين كافة ، على ان تتحمل تلك الجهات صحة وسلامة البيانات للفئات المشمولة بالتعيين" .

تحرير: أ.ق

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