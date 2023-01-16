وزير النفط يبحث مع السفير البريطاني ملفي النفط والطاقة

2023/01/16 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، استقبل اليوم، السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة".

واضاف البيان أن "اللقاء حضره كلا من مدير قسم التجارة الدولية، ومديرة العمليات و مستشار التجارة الدولية لقطاع الطاقة في السفارة البريطانية".

تحرير: أ.ق

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