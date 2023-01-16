موسكو ومينسك تباشران تدريبات عسكرية جوية مشتركة

2023/01/16 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو: (أ ف ب)

أعلنت روسيا البيضاء (بيلاروس)، الاثنين، بدء تمارين جوية مشتركة مع روسيا على أراضيها وسط مخاوف من انجرار مينسك إلى النزاع في أوكرانيا والقتال إلى جانب موسكو.

وقالت وزارة الدفاع في مينسك إن «تدريبات طيران تكتيكية مشتركة لوحدات جوية» من بيلاروس وروسيا بدأت.



وتستمر التمارين حتى الأول من شباط/فبراير، وفق ما ذكرت الوزارة في وقت سابق.

وجاء في بيان للوزارة: «الهدف الرئيسي للتمارين تعزيز التناغم التشغيلي في الأداء المشترك لمهام التدريب القتالي».



وستشارك جميع القواعد الجوية العسكرية في بيلاروس في التدريبات.

وأضافت الوزارة أن المناورات ستشمل تدريبات على عمليات الاستطلاع الجوي وتسيير دوريات حدودية مشتركة، والهبوط الجوي التكتيكي، وتسليم مؤن وإجلاء جرحى.

ووصف مسؤولون التدريبات بأنها دفاعية.



وقال النائب الأول للأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي بافل موراييفكو، إن «التدريبات محض دفاعية في طبيعتها»، حسبما نقلت قناة وزارة الدفاع على «تليغرام».

وأضاف أن الوضع عند حدود بيلاروس مع أوكرانيا «ليس هادئاً جداً»، لكن مينسك على أهبة الاستعداد لـ«أي سلوك استفزازي» من كييف.

وسبق للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن شدد على أنه لن يرسل جنوداً بيلاروسيين إلى أوكرانيا.



وسمحت بيلاروس لروسيا، أكبر دائنيها وحلفائها السياسيين، باستخدام أراضيها منطلقاً لهجومها على أوكرانيا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، قالت مينسك إنها بصدد إنشاء قوة إقليمية مشتركة مع موسكو مع وصول عدة آلاف من العسكريين الروس إلى أراضيها.

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