شاهد بالفيديو.. الدولمة العراقية حاضرة في ملعب جذع النخلة بالبصرة

2023/01/16 | 15:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JO9cnd4Kk1o

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