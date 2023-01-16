2023/01/16 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة هي الأولى من نوعها، من حيث المدة، العامل الأبرز والأكثر تأثيرا في فرص الإنسان للحصول على حياة سعيدة وصحة جيدة.وتتبعت الدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد، على مدار أكثر من 85 عاماً كاملة، 724 رجلا وأكثر من 1300 من أحفادهم من الذكور والإناث على مدى 3 أجيال، وطرحوا آلاف الأسئلة والقياسات […]

ظهرت المقالة دراسة استمرت 85 عاما تكشف السر الحقيقي وراء الحياة السعيدة والصحة الجيدة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة استمرت 85 عاما تكشف السر الحقيقي وراء الحياة السعيدة والصحة الجيدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة استمرت 85 عاما تكشف السر الحقيقي وراء الحياة السعيدة والصحة الجيدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).