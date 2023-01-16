النزاهة: استقدام محافظ البصرة السابق لتعيينه استشاريين خلافاً للقانون

2023/01/16 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ البصرة السابق؛ لقيامه بإحداث الضرر عمداً في أموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، أكَّدت أنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالبصرة أصدرت أمراً باستقدام محافظ البصرة السابق في القضيَّة الخاصَّة بموضوع كتاب الادِّعاء العام في البصرة، الخاصِّ بملفِّ استجواب المُحافظ، فيما يتعلَّق بتعيين الاستشاريّين الذين تمَّ التعاقد معهم من مبالغ الإشراف والمُراقبة على المشاريع ، مُنوّهةً بأنَّ ذلك مُخالفٌ لقانون المُحافظات رقم (21 لسنة 2008).

وأوضحت الدائرة أنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالبصرة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

ممَّا تجدر الاشارة إليه أنَّ الهيئة أعلنت في أوائل الشهر الجاري عن قيام المُتَّهم (محافظ البصرة السابق) بتسليم نفسه لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المُحافظة، وتمَّ توقيفه على ذمَّة التحقيق بتهمة هدرٍ بالمال العام.

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