الحلبوسي يبحث مع الفياض الأوضاع الأمنية في البلاد

2023/01/16 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيسا مجلس النواب محمد الحلبوسي والحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في البلاد.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم الاثنين، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”.

وتابع البيان، أن “اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، والجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب، والتأكيد على أهمية استمرار تعزيز قدرة ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية لمواجهة التحديات”.

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