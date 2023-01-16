2023/01/16 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N_z8FJmg3a0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباراة العراق وقطر .. ترقب جماهير خليجي 25 في البصرة | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباراة العراق وقطر .. ترقب جماهير خليجي 25 في البصرة | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).