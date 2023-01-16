يقتل من دون تحذير.. كيف يتكوّن غاز أحادي أكسيد الكربون وما هي مصادره؟

2023/01/16 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يكون غاز أحادي أكسيد الكربون مُميتًا، وتوفي 17 شخصًا في 3 ولايات جزائرية نتيجة استنشاق هذا الغاز "عديم اللون والرائحة" مؤخرًا.وحتّى إذا لم يكن مميتًا، فهو قد يؤدّي إلى أضرار دائمة.وإليك مصادر هذا الغاز، والأعراض الشائعة للتعرض له.

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