"هذه الدبابات تحترق وستحترق".. روسيا تهدد بعد خطوة الغرب

2023/01/16 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد الكرملين، الاثنين، بـ"إحراق" الدبابات التي ينوي الغربيون، خصوصا بريطانيا وبولندا، تسليمها لأوكرانيا.

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