المرور: رئيس الوزراء وجه بتغيير الدوام الرسمي للوزارات للحد من الازدحام

2023/01/16 | 16:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن رفع مقترحات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تقليل الزخم المروري، فيما أشارت إلى أن مجلس الوزراء وجّه بتغيير أوقات الدوام الرسمي بشكل متفاوت.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العميد زياد القيسي، إن “العمل جار على رفع عدة مقترحات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تقليل الزخم المروري”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء وجه ضمن الأمر الديواني 178، ببناء جسور وفتح المنطقة الخضراء للتخفيف من الزخم المروري الحاصل في العاصمة بغداد”.

وأضاف القيسي، أن “الزخم المروري في بغداد يأتي مع بداية الدوام وقت الذروة وينتهي ضمن وقت الذروة أيضاً”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء وجه بتغيير أوقات الدوام الرسمي بالنسبة للوزارات وجعلها بشكل متفاوت”.

ولفت إلى أن “مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي رفع مقترحات من ضمنها إنشاء منطقة حرة في الحدود لبيع المركبات القديمة لدول الجوار”، مؤكداً أنه “من ضمن المقترحات التي قدمها مدير المرور العام أيضاً إيقاف منح الأرقام واللجوء إلى التسقيط”.

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