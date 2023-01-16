الحلبوسي والفياض يبحثان الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب

2023/01/16 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

ورئيسَ هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض،

اليوم الاثنين، الجهود المبذولة في

مجال مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس

النواب في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

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