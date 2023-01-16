استقدام محافظ البصرة السابق لتعيينه استشاريين خلافاً للقانون

2023/01/16 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ

محافظ البصرة السابق؛ لقيامه بإحداث

الضرر عمداً في أموال ومصالح الجهة التي

يعمل فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، أكَّدت

أنَّ محكمة ا

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