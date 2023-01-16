القبض على متهم قتل محامياً قبل 8 أيام في ميسان

2023/01/16 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم

الإثنين، القبض على متهم قتل محامياً

قبل 8 أيام في قضاء المجر الكبير ، جنوب

المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "قوة امنية من شعبة مكافحة

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