المنتخب الوطني يهز مرمى نظيره القطري بالهدف الأول

2023/01/16 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

هز المنتخب الوطني مرمى نظيره القطري بالهدف الأول ضمن مباريات نصف نهائي بطولة خليجي 25.

حيث سجل لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بايش في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة.

وانطلقت، اليوم الاثنين، مباراة منتخبنا الوطني ونظيره القطري ضمن بطولة خليجي 25 المقامة في البصرة.

حيث قرأ المنتخبان سورة الفاتحة على أرواح حادث باص مشجعي الناصرية.

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