انطلاق مباراة المنتخب الوطني ونظيره القطري ضمن نصف نهائي خليجي 25

2023/01/16 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

انطلقت، اليوم الاثنين، مباراة منتخبنا الوطني ونظيره القطري ضمن بطولة خليجي 25 المقامة في البصرة.

حيث انطلقت المباراة ضمن تحديات مباريات النصف النهائي في بطولة كأس الخليج العربي النسخة 25.

وقرأ المنتخبان قبل انطلاق المباراة سورة الفاتحة على أرواح حادث باص مشجعي الناصرية.

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