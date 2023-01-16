السوداني: المنهاج الوزاري للحكومة قد تضمن رعاية المكونات وتعزيز السلم الأهلي

2023/01/16 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن المنهاج الوزاري للحكومة قد تضمن رعاية المكونات وتعزيز السلم الأهلي.

وذكر إعلام رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير "استقبل فريق مشروع الحوار الوطني العراقي الذي ترعاه المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية، برئاسة علاء البهادلي".

وأضاف أن "الوفد ناقش مراحل مشروع الحوار الوطني العراقي الذي أُطلق عام 2019، ويهدف إلى حوار شامل بين أطياف الشعب العراقي، وطلب الإذن للشروع بالمرحلة الثانية للمشروع، التي تستغرق سنتين".

وتابع البيان أن "رئيس مجلس الوزراء رحب بالوفد، وبارك جهودهم في مشروع الحوار الوطني الشامل، الذي يهدف إلى بناء السلام وترسيخ التعايش السلمي، وتدعيم مظلة المواطنة المشتركة لجميع أطياف الشعب العراقي، كما أعرب عن دعمه لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع".

وأكد السوداني أن "المنهاج الوزاري للحكومة قد تضمن رعاية المكونات وتعزيز السلم الأهلي، وتبني منهج الحوار، فضلاً عن أولويات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد ومحاربة الفقر".

تحرير: غ.



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