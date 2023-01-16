2023/01/16 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: jG1nwi4D9mc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بث مباشر مباراة العراق و قطر | خليجي 25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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