طقس العراق: حالة عدم استقرار تزور محافظات الجنوب.. خارطة بمناطق الأمطار

2023/01/16 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتحديداً في المناطق الجنوبية.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في إيضاح، “تشير خرائط الطقس إلى حالة عدم استقرار تؤثر على المناطق الجنوبية بشكل خاص خلال هذه الليلة إلى ظهر غد الثلاثاء وبشكل تدريجي وكما يلي”:

البصرة: أمطار غزيرة تشتد جنوب البصرة وتقل شمالها، رعدية وبالاخص جنوب البصرة.

ذي قار: أمطار متوسطة تزداد غزارة أحيانا الأفضلية لمركز وجنوب ذي قار، تقل شمالا.

ميسان: أمطار خفيفة إلى متوسطة احيانا، تضعف شمالا وتزداد جنوبا وغربا.

المثنى: زخات مطر لفترات قصيرة، تزداد في مناطق البادية الجنوبية.

الديوانية: زخات متفرقة لفترة محدودة..تزداد شرق الديوانية.

النجف: زخات متفرقة لفترة محدودة، بالأخص جنوب النجف.

واسط: أمطار مطر خفيفة إلى متوسطة احيانا ولفترات محدودة، الأفضلية لوسط وجنوب واسط، الفرص ضعيفة شمالها.

ولفت إلى أن “باقي مناطق البلاد ستكون الفرص ضعيفة او لاتوجد أمطار، لتستقر الأجواء في عموم البلاد خلال الأيام القادمة”.

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