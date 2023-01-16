الثقافة: توفير فرص استثمارية لإنعاش القطاع السياحي بالعراق

2023/01/16 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، توفير فرص استثمارية لإنعاش القطاع السياحي والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لدخول السياح إلى العراق، فيما أكدت أن نجاح البصرة باستقبال الجماهير الخليجية دليل على وجود أجواء سياحية لائقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العلياوي، للوكالة الرسمية، إن “هيئة السياحة طرحت فرصاً استثمارية قبل مدة في بغداد ومجموعة من المحافظات، حيث إنها تطمح إلى وجود شركات رصينة تعمل في العراق على مستوى توفير البنى التحتية اللازمة لاستقبال السائحين من كل أنحاء العالم”.

وأضاف العلياوي، أن “العراق يحتوي على مرافق سياحية جيدة موجودة في بغداد والمحافظات”، منوهاً بأن “نجاح البصرة في استقبال عدد كبير من الجماهير الخليجية وكذلك العراقية خلال خليجي 25، دليل على وجود أجواء سياحية لائقة”.

وأشار إلى، أن “هيئة السياحة تعمل على توفير الفرص الاستثمارية لإنعاش القطاع السياحي، وكذلك تعمل على متابعة جميع المرافق السياحية وعمل الإيفاد، وتسهيل الإجراءات اللازمة لدخولهم إلى العراق”.

وأوضح، أن “دخول السائحين إلى العراق سواء من دول أجنبية أو عربية، يتطلب حصول السائح على موافقات رسمية من الجهات ذات العلاقة التي تشترك مع هيئة السياحة ووزارتي الخارجية والداخلية، حيث إن لكل جهة رأيها في الوافدين من خارج العراق”.

وتابع أن “هذا أيضاً معمول به في كل دول العالم، إذ إن عملية منح الفيزا لأي سائح تمر بمجموعة من المتطلبات عليه أن يوفرها، وربما يحصل على فيزا أو لا يحصل عليها”.

وأكد، أن “الهيئة تتابع توفير أفضل المتطلبات لبيئة سياحية متينة في العراق، وذلك واضح في عدد من متابعاتها ومراقباتها للقطاعات السياحية في عموم المحافظات العراقية”.

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