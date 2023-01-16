بلعتها بالخطأ.. مستشفى بالسعودية يتدخل لإزالة إبرة خياطة مغروسة في بطن امرأة

2023/01/16 | 16:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق طبّي في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة في السعودية من إزالة إبرة خياطة من معدة مريضة تبلغ من العمر 30 عامًا بعد ابتلاعها عن طريق الخطأ، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للمستشفى الأحد.

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