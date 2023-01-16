الحسناوي: الضمان الصحي يحظى بدعم مباشر من رئيس الوزراء

2023/01/16 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاثنين، تنفيذ الضمان الصحي هو من اولويات البرنامج الحكومي للنهوض بالواقع الصحي ويحظى بدعم مباشر من رئيس الوزراء.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة في […]

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