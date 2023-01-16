2023/01/16 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل/المركز الخبري الوطني/ إن” بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 159000 دينار عراقي مقابل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع سعار صرف الدولار في الاسواق المحلية مع اغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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