بعد الانشقاقات الأخيرة.. اجتماع عاجل لـ

2023/01/16 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع عاجل لتحالف السيادة في العاصمة بغداد بعد الانشقاقات الأخيرة التي شهدها التحالف، فيما رجح حدوث انسحابات أخرى من التحالف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال المصدر في حديث تابعته (بغداد اليوم) إن "تحالف السيادة سيعقد اجتماعا عاجلا في بغداد، مساء اليوم، لبحث التطورات الاخيرة بعد انسحاب النائب رعد الدهلكي واستقالة النائب ليث الدليمي".

وأضاف، أن "قيادات السيادة قلقة جدا من التطورات الاخيرة خاصة وان هناك خلافات واسعة بين اقطابه لم يجري احتوائها منذ اشهر".

وأشار المصدر الى ان "قيادات في السيادة مؤمنة بانه بدون اجراء حوارات وخلق توازن داخل التحالف ستكون الايام المقبلة صعبة وقد تهدد وحدة التحالف برمته خاصة وان انسحاب نواب اخريين واردة".

ورجح مراقبون أن "تكون هناك انسحابات أخرى خلال الساعات المقبلة، ولاسيما بعد تفرد شخصيات معينة بقرارات التحالف بما يخدم مصالحها الشخصية".

هذا وشهدت محافظة ديالى، اليوم الاثنين، خروج مظاهرات ضد نواب تحالف السيادة إثر تعرضهم للخداع وجراء الوعود الكاذبة لممثلي المحافظة من التحالف.





من جانب اخر كشف الشيخ احمد الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار ، الاثنين، عن نشوب خلافات عميقة بين الحلبوسي وقيادات حزب تقدم على خلفية تمردهم وعدم انصياعهم لأوامره ومخالفة تعليماته، مشيرا الى ان قيادة بارزة تستعد للانشقاق.

وقال في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن " اجتماعا لحزب تقدم تحول الى مشادات كلامية بين الحلبوسي وعدد من قيادات الحزب وتطور الموقف الى استخدام الايدي وفض الاشتباك بعد تدخل عدد من الحضور على خلفية تمردهم وعدم انصياعهم لتعليماته ورغبتهم بمغادرة الحزب لعدم جدية الحلبوسي بتغيير نهجه وتعامله مع قيادات واعضاء الحزب وانفراده بالقرار ".

واضاف ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد انسحاب قيادات بارزة من حزب تقدم الى كتل سياسية اخرى في حين يضغط الحلبوسي بورقة تضيق الخناق على قياداته مهددا اياهم بالإحالة الى القضاء لارتكابهم عمليات فساد مالي اثناء توليهم المناصب الحكومية".

وعلى الصعيد ذاته أشار مصدر مطلع، اليوم الاثنين، الى ان ثلاثة من نواب السيادة عن ديالى يقتربون من اعلان الانسحاب من التحالف في خطوة اخرى تشكل صدمة وتهدد بانهياره خاصة مع تفاقم المشاكل الداخلية مع بقية نواب المحافظات.

وبينت المصادر أن "جهودا تبذلها قيادات مهمة في تحالف السيادة حاليا من اجل منع حصول اي انشقاقات اخرى قد تؤدي الى انهيار التحالف بشكل كلي".

تحرير:أ.غ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الانشقاقات الأخيرة.. اجتماع عاجل لـ"السيادة" ومخاوف من انهيار التحالف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الانشقاقات الأخيرة.. اجتماع عاجل لـ"السيادة" ومخاوف من انهيار التحالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).