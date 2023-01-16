انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخبنا الوطني على نظيره القطري

2023/01/16 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب العراقي والمنتخب القطري بتقدم منتخبنا الوطني على نظيره العنابي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة خليجي 25 المقامة على ملعب جذع النخلة في البصرة.

وتمكن المنتخب القطري من تقليص الفارق بعد ان أحرز هدف التعادل اللاعب عمرو عبد الفتاح في الدقيقة الـ29.

وهز المنتخب الوطني مرمى نظيره القطري بالهدف الأول ضمن مباريات نصف نهائي بطولة خليجي 25.

وسجل لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بايش في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة.

وانطلقت، اليوم الاثنين، مباراة منتخبنا الوطني ونظيره القطري ضمن بطولة خليجي 25 المقامة في البصرة.

حيث قرأ المنتخبان سورة الفاتحة على أرواح حادث باص مشجعي الناصرية.

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