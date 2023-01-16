العراق يسجل الهدف الثاني في مرمى قطر

2023/01/16 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

سجل المنتخب الوطني هدفه الثاني بمرمى نظيره القطري ضمن مباريات نصف النهائي في بطولة خليجي 25.

وجاء الهدف الثاني باقدام المهاجم ايمن حسين في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وكان اللاعب ابراهيم بايش قد سجل هدف التقدم للعراق في الدقيقة 19 من عمر المباراة، قبل ان يسجل المنتخب القطري هدف التعادل في الدقيقة 28.

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