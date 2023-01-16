431 انتهاكاً بحق الصحفيين في إقليم كردستان

2023/01/16 | 17:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 يناير، 2023 بغداد/المسلة: سجل مركز مترو للحريات الصحفية، الاثنين، 431 انتهاكاً بحق صحفيين ومؤسسات...

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