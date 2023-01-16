رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي رئيس الجمهورية

2023/01/16 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات العامة على الصعيد الوطني وأهمية المضي في تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة، وخصوصاً ما يتصل بشكل مباشر بمتطلبات واحتياجات المواطنين وبما يحقق تقديم أفضل الخدمات لهم.وفي هذا السياق تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى استعداده للموافقة عليها فور ورودها وذلك للبدء بتنفيذ الخطوات العملية اللازمة لتطوير الواقع الخدمي.

وأطْلع السيد رئيس الوزراء، فخامة رئيس الجمهورية، على نتائج زيارته إلى ألمانيا ولقاءاته مع كبار المسؤولين هناك، كذلك أطر التعاون والمشاريع الاستثمارية مع الجانب الأوروبي في مختلف القطاعات وبالخصوص في مجال الكهرباء واستثمار الغاز والطاقة والمشاريع الأخرى المتعلقة بتطوير البنى التحتية.

كما بحث اللقاء المشاركة المرتقبة لفخامة رئيس الجمهورية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومساعي العراق لتعزيز علاقاته مع أصدقائه من أجل النهوض بالبلد ودعم الاستثمار والقطاع الخاص عبر سَن التشريعات الضرورية والتسهيلات المطلوبة التي تيسّر مشاركة الشركات العالمية في عملية البناء والإعمار والاستفادة من الشراكات الاستثمارية من أجل الارتقاء بالأوضاع الخدمية والمعيشية.

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