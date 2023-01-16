لفتة إنسانية مميزة تسبق مواجهة العراق وقطر في نصف نهائي

2023/01/16 | 17:43 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماهير المنتخب العراقي خلال مواجهة قطر في خليجي 25 (أحمد الربيعي/ فرانس برس)

حرص لاعبو المنتخبين العراقي والقطري، الإثنين، على الوقوف دقيقة حداد، قبل مواجهتهما ضمن الدور نصف النهائي من بطولة "خليجي 25" المقامة على استاد البصرة.

جاء هذا حداداً على 7 مشجعين عراقيين لقوا مصرعهم مع إصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة، بعد تعرض حافلة كانت تقلهم إلى مدينة البصرة، من أجل متابعة اللقاء، لحادث مؤسف، على الطريق البري الرابط بين مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، والبصرة.

منتخبنا الوطني ونظيره القطري يقفان دقيقة حداد على أرواح حادثة اليوم بالناصريةيمكنكم متابعة مباريات كأس الخليج عبر:- قناة الرابعة الرياضية المفتوحة.- قناة الرابعة العامة.10892 H- صفحتي الرابعة العامة والرابعة الرياضية على الفيسبوك.



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— قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) January 16, 2023

من جهته، قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم التعزية لعائلات الضحايا، وكتب في بيان رسمي: "يتقدم عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة التنظيمية لخليجي 25، نيابة عن أسرة الاتحاد، بأحر التعازي وأصدق المواساة لعوائل الضحايا الذين ذهبوا ضحية حادث مروري، أثناء سفرهم من الناصرية إلى البصرة لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه القطري، التي تقام اليوم ضمن الدور نصف النهائي، تغمدهم الله برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته".

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ومن جانبها، كتبت وزارة الشباب والرياضة العراقية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أحر التعازي وأصدق المواساة لعوائل الضحايا، الذين ذهبوا ضحية حادث مروري مؤسف أثناء سفرهم من مدينة الناصرية إلى محافظة البصرة، لمؤازرة المنتخب العراقي الوطني في مباراته أمام شقيقه القطري".

حادث مروري 💥 يؤدي إلى وفاة عدد من المشجعين 🙌🏻💔 القادمين من مدينة الناصرية إلى ملعب البصرة الدولي 🏟️ لحضور مباراة العراق 🇮🇶 وقطر 🇶🇦 في #خليجي_زين25 🏆 pic.twitter.com/EozeAuJqkW

— 🇶🇦 تِمّـــبَه ⚽ (@Temba_qa) January 16, 2023

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