اقتصادي: البنك الفيدرالي يفرض على العراق تسليم عائدات النفط

2023/01/16 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، الاحد، ان البنك الفيدرالي الاميركي يفرض على العراق تسليم عائداته من بيع النفط الى دول العالم، فيما اكد انه من الممكن استثمار تصدير النفط في مواجهة ازمة الدولار.

وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “البنك الفدرالي يفرض على العراق تسليم عائدات تصدير النفط الى دول العالم”، مشيرا الى ان “العراق لا يستطيع الاستغناء عن العملة الأجنبية اطلاقا بسبب الارتباط الدولي مع الدولار”.

وتابع، ان “العراق لديه فرصة المقايضة، عن طريق النفط مقابل العمل او المشاريع بصورة مباشرة دون الحاجة الى ايداع أموال العراق في أمريكا”، لافتا الى انه “من الممكن استثمار تصدير النفط في مواجهة ازمة الدولار”.

وبشأن طريقة توريد الاموال الى العراق، بين الكناني ان “البنك الفدرالي يعمل على ارسال الأموال بالدولار الى العراق بين فترة وأخرى او بطلب من العراق”.

من الجدير ذكره، ان صندوق تنمية العراق شكل بموجب قرار من مجلس الامن الدولي 1483، لحماية الأموال العراقية من المطالبات الدولية وقرصنتها بعد أحداث سنة 2003.

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