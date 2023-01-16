كانت تحلق بشكل مائل قبل تحطمها بلحظات.. ما الذي حدث لطائرة الركاب النيبالية؟

2023/01/16 | 18:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع فيديو طائرة الركاب تحلق بشكل مائل نحو الجانب قبل لحظات من تحطمها على الأرض في وسط نيبال.

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