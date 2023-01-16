جينا لولوبريجيدا.. رحيل أيقونة السينما بالخمسينيات والستينيات

2023/01/16 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محامية سابقة للممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا اليوم الاثنين وفاة النجمة الشهيرة، التي جسدت الولادة الجديدة النابضة بالحياة لإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 95 عاما.

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