2023/01/16 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة “تاس” للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر دفاعي لم تحدده بأن روسيا أنتجت أول رؤوس حربية نووية لتزود بها طوربيد بوسيدون الفائق (يوم القيامة) لاستخدامه في غواصة بيلجورود النووية.ونقلت “تاس” عن المصدر قوله “صُنعت أولى ذخائر بوسيدون وستتسلمها غواصة بيلجورود في المستقبل القريب”.طوربيد بوسيدون وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين لأول […]

ظهرت المقالة لأول مرة..



روسيا تنتج رؤوساً نووية لطوربيد يوم القيامة أولاً على ايرث نيوز.

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