افغانستان.. مقتل نائبة سابقة برصاص مجهولين

2023/01/16 | 18:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمحاولة العثور على المجرمين.

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