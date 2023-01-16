2023/01/16 | 18:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tL3rD4LL--g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جموع غفيرة وحاشدة لمشجعي منتخبنا الوطني في ساحة التحرير لمؤازرته أمام المنتخب القطري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جموع غفيرة وحاشدة لمشجعي منتخبنا الوطني في ساحة التحرير لمؤازرته أمام المنتخب القطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).