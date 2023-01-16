العراق يبلغ نهائي خليجي 25 بعد فوزه على قطر (صور)

2023/01/16 | 18:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق 2 - 1 قطر

يتبع ..

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