2023/01/16 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تحذر من اطلاق العيارات النارية بعد فوز المنتخب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تحذر من اطلاق العيارات النارية بعد فوز المنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).