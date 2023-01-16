2023/01/16 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أسود الرافدين بفوزهم وتأهلهم لختامي خليجي ٢٥.

وقال السوداني في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) إن "نهنئ أبطال منتخبنا ونبارك لجمهورنا الرياضي فوز أسودنا وتأهلهم لختامي بطولة خليجي "25.

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج في نسخته 25، المقامة في البصرة، بفوز ثمين على نظيره القطري بهدفين لهدف.

وسجل ابراهيم بايش هدف التقدم للمنتخب العراقي في الدقيقة 19، ليسجل المنتخب القطري هدف التعادل في الدقيقة 28، قبل أن يسجل اللاعب العراقي ايمن حسين هدف الفوز الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 42.

وأصبح المنتخب العراقي على بعد خطوة واحدة من اللقب، بعد مواجهة الفائز في مباراة البحرين وعمان التي تقام اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: نهنئ أبطال منتخبنا ونبارك لجمهورنا الرياضي فوز أسودنا وتأهلهم لختامي خليجي ٢٥⁩) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: نهنئ أبطال منتخبنا ونبارك لجمهورنا الرياضي فوز أسودنا وتأهلهم لختامي خليجي ٢٥⁩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).