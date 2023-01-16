شاهد.. لقطة لمدرجات ملعب البصرة الدولي تظهر كثافة الجمهور

2023/01/16 | 18:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 يناير، 2023 بغداد/المسلة: لقطة لمدرجات ملعب البصرة الدولي تظهر كثافة الحضور pic.twitter.com/R5ZCqxs7Qo — المسلة...

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لقطة لمدرجات ملعب البصرة الدولي تظهر كثافة الجمهور أولاً على المسلة.

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