2023/01/16 | 18:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 يناير، 2023 بغداد/المسلة: الاثنين 16 كانون الثاني 2023 العراق يدك شباك قطر بثنائية ويتأهل...

ظهرت المقالة خليجي البصرة: العراق يدك شباك قطر بثنائية ويتأهل للنهائي أولاً على المسلة.

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