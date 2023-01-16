توصية برلمانية بالتوجه للنظام الألكتروني في تنظيم حركة الأموال

2023/01/16 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن أحد أسباب تذبذب سعر صرف الدولار عدم وجود نظام ألكتروني، فيما أشارت إلى أن ذلك يهدف لتنظيم حركة الأموال.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، للوكالة الرسمية، إن “مشروع النظام الألكتروني المالي طُرِحَ منذ سنوات في اللجنة المالية واللجان الأخرى، فضلاً عن طرحه من قبل بعض الوزراء والاقتصاديين، إلا أن الموضوع لم يجد الاستجابة المطلوبة”.

وأوضح، أن “أحد أسباب الصراع بين الدولار والدينار العراقي هو عدم وجود نظام الكتروني وبالتالي فإن حركة الأموال غير واضحة”، مؤكداً “أهميَّة توجُّه البلاد بهذا الاتِّجاه كونه ينظم حركة الأموال”.

من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي عامر الجواهري، أنه “لا بدّ من إصدار قرارات قوية قادرة على تحويل النظام المالي إلى ألكتروني واتخاذ الإجراءات كافة”، مشدداً على ضرورة “وجود فريق مختص يضع الأساس للعمل في الموضوع” .

وتابع: “لابد من مواكبة التغيير والتماشي مع التطور الحاصل في العالم من النظام الالكتروني وغيرها من التطورات”.

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