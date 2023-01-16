2023/01/16 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال: نأمل بخطف اللقب الخليجي الذي غاب عن خزائننا منذ 35 عاماً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال: نأمل بخطف اللقب الخليجي الذي غاب عن خزائننا منذ 35 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).