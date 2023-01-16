مدرب قطر بعد نهاية المباراة: قدمنا اداء جيدا والمنتخب العراقي كان أفضل

2023/01/16 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى مدرب المنتخب القطري، برونو بينيرو، اليوم الاثنين، أن "العنابي" قدم أداءً جيدا، فيما أشار إلى أن المنتخب العراقي "كان أفضل".

وقال بينيرو، في مؤتمر صحفي، حضرته (بغداد اليوم): "قدمنا اداء جيد والمنتخب العراقي كان أفضل".

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج في نسخته 25، المقامة في البصرة، بفوز ثمين على نظيره القطري بهدفين لهدف.

وسجل ابراهيم بايش هدف التقدم للمنتخب العراقي في الدقيقة 19، ليسجل المنتخب القطري هدف التعادل في الدقيقة 28، قبل أن يسجل اللاعب العراقي ايمن حسين هدف الفوز الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 42.

وأصبح المنتخب العراقي على بعد خطوة واحدة من اللقب، بعد مواجهة الفائز في مباراة البحرين وعمان التي تقام اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة.

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