2023/01/16 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفهداوي يكشف عدداً مخيفاً للموظفين الفضائيين في وزارة الكهرباء العراقية

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