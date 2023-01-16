2023/01/16 | 19:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QZe7zjp5uxQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا رد القضاء دعاوى المصارف العراقية الاهلية؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا رد القضاء دعاوى المصارف العراقية الاهلية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).