عمليات بغداد تحذر من إطلاق العيارات النارية: الاستخبارات منتشرة

2023/01/16 | 19:21 - المصدر: السومرية نيوز

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حذرت عمليات بغداد، اليوم الاثنين، من اطلاق العيارات النارية، فيما اشارت الى ان الاستخبارات منتشرة في نواحي العاصمة.

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