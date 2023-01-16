شاخوان عبدالله يبارك لرئيس مجلس النواب تسنمه مهام رئاسة الإتحاد البرلماني العربي

2023/01/16 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بارك نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ، اليوم الاثنين، الى رئيس مجلس النواب محمد الـحلبوسي تسنمه مهام رئاسة الإتحاد البرلماني العربي.

وقال مكتب عبد الله في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “بارك نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد سيادة رئيس مجلس النواب السيد محمد الـحلبوسي بمناسبة تسنمه مهام رئاسة الإتحاد البرلماني العربي”.

وتمنى عبد الله، “للرئيس السداد والتوفيق في الأعمال الموكلة إليه”، مؤكداً على “دعمه الكامل للإستعدادات والتحضيرات التي ستجري لإستضافة العاصمة بغداد أعمال وفعاليات المؤتمر (34) للإتحاد البرلماني العربي في 23 شباط القادم”.

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