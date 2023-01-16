فيديو يظهر لحظة القبض على ماتيو ميسينا دينارو أخطر زعماء المافيا الإيطالية

2023/01/16 | 19:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو، أخطر المطلوبين بين رجال المافيا الإيطالية، أثناء مداهمة مستشفى خاص في باليرمو، بعد فراره من السلطات على مدى ثلاثين عامًا، وكان ماتيو ميسينا دينارو (60 عامًا) يدير أعمال مافيا صقلية "كوزا نوسترا"، وحُكم عليه بعدة أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد، بما في ذلك التورط في قتل اثنين من المدعين العاملين في مكافحة المافيا وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا تم إذابته في الحمض.

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